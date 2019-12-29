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صباح البلد يقدم تمارين رياضية للإطالة ومرونة الجسم .. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
تمارين الإطالة
تمارين الإطالة
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ريهام فيكتور
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في الإطالة ومرونة الجسم .

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو فى الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الاطالات من الاشياء التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم وتساعد على تقليل الضغط والمدى الحركى للإصابات.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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