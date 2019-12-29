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منوعات

توقعات جيولوجية.. زلزال مدمر في طريقه إلى الكويت

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
دقت الخبيرة الجيولجية فريال بوربيع ناقوس الخطر، محذرة الكويت من زلازل مدمرة قد يضرب أراضيها في الفترة القادمة، خاصة بعد تعرضها في الفترة الأخيرة إلى هزات أرضية خفيفة ومتوسطة.

وفقا لما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية، فإن "تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة القوة، سواء في بعض المناطق بالكويت أو في أماكن أخرى مجاورة أخرى، فإنه إشارة يجب الالتفات إليها أنها قد تكون بوادر زلزال مدمر".

البعض لا يضع بند القلق في تفكيره، خاصة بسبب المعتقد السائد أن الكويت بعيد عن خطر الزلازل والكوارث الطبيعية، إلا أن خبراء الجيولوجيا لهم رأي آخر في ذلك، وأن الكويت ليست بعيدة عن الزلازل.

جدير بالذكر أن الأجهزة التي استخدمها الجيولوجيون منذ مارس 1997، سجلت هزات بسيطة حدثت في الكويت ولكنها ليست خطيرة، وتلك المؤشرات رغم أنها ليست مقلقة ولكنها ليست مطمئنة في نفس الوقت، حيث يتوقع الخبراء هزة أقوى تضرب الكويت في الأيام المقبلة.
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