يغفل عنها الكثير.. البحوث الإسلامية توصي بـ3 أمور تزيد ثواب العمل الصالح

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم-، أن هناك 3 أمورًا الحرص عليها ومراعاتها عند أداء العبادات والطاعات وصالح الأعمال يزيد من ثوابها ويضاعف أجرها.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ويغفل عنها الكثير من الناس، هي: «شرف الوقت ، حضور القلب، وخلوص المقصد».



واستشهد بما ورد عن ابن الجوزي رحمه الله، أنه قال: « ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب، وخلوص المقصد».



وأضاف أن العبادة بغير نية عناء، والنية بلا إخلاص رياء، والإخلاص من غير اتباع هباء، ورأس مال العبد نظره في حقوق ربه، ثم نظره هل أتى به على وجهها وكما ينبغي, وفعل الطاعات، وأداء العبادات، قد يكون سهلًا وميسورًا، مع ما قد يلاقي العبد من بعض المشقة في أدائها.



وتابع: كما ينبغي المحافظة على هذه الطاعات، والحرص على هذه العبادات، حتى لا تذهب هباء منثورًا، فترى العبد يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في مساجدهم، ويصوم، ويحج، ويعتمر ، ويزكي، ويصل الرحم، ويعمل أعمال الخير ، والبر ، ثم يستحوذ عليه الشيطان، فيوقعه في أعمال محبطة، وأمور مبطلة، فيذهب تعبه، ويخسر أخرته.

