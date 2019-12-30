AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يغفل عنها الكثير.. البحوث الإسلامية توصي بـ3 أمور تزيد ثواب العمل الصالح

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
3 أمور تزيد ثواب
3 أمور تزيد ثواب العمل الصالح
Advertisements
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم-، أن هناك 3 أمورًا الحرص عليها ومراعاتها عند أداء العبادات والطاعات وصالح الأعمال يزيد من ثوابها ويضاعف أجرها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ويغفل عنها الكثير من الناس، هي: «شرف الوقت ، حضور القلب، وخلوص المقصد».

واستشهد بما ورد عن ابن الجوزي رحمه الله، أنه قال: « ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب، وخلوص المقصد».

وأضاف أن العبادة بغير نية عناء، والنية بلا إخلاص رياء، والإخلاص من غير اتباع هباء، ورأس مال العبد نظره في حقوق ربه، ثم نظره هل أتى به على وجهها وكما ينبغي, وفعل الطاعات، وأداء العبادات، قد يكون سهلًا وميسورًا، مع ما قد يلاقي العبد من بعض المشقة في أدائها.

وتابع: كما ينبغي المحافظة على هذه الطاعات، والحرص على هذه العبادات، حتى لا تذهب هباء منثورًا، فترى العبد يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في مساجدهم، ويصوم، ويحج، ويعتمر ، ويزكي، ويصل الرحم، ويعمل أعمال الخير ، والبر ، ثم يستحوذ عليه الشيطان، فيوقعه في أعمال محبطة، وأمور مبطلة، فيذهب تعبه، ويخسر أخرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تكرار الذنب الكبير له توبة.. الإفتاء تجيب

كيفية التخلص من الرياء| تعرف على نصائح علماء دار الإفتاء

كيفية الخشوع في الصلاة.. 4 أمور تساعدك وتحقق لك الثواب العظيم

هل نسيان الذنب من علامات القبول؟ مستشار المفتي يوضح

الإفتاء: تناول فنجان قهوة عبادة وله ثواب في هذه الحالة.. فيديو

فليقل خيرا أو ليصمت.. تعرف على فوائد حفظ اللسان وكيفيته

ترشيحاتنا

شاهد.. وزيرة السعادة على فيس بوك تكشف حقيقة قضية الإيجور

سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق | تفاصيل مثيرة

اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

أخبار النادي الأهلي .. إصابة سعد سمير بالصليبي .. خناقة شوارع بين فريقي شباب قطبيّ الكرة

أخبار البرلمان.. مبادرة الرئيس لـ الحوامل.. تفاصيل منع تداول الصابون السائل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن اختيارات لاعبي المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش