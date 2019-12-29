بينهم أطفال... اللقطات الأولى لتفجير منصة العسكريين باليمن.. شاهد

نشر عدد من رواد التواصل الإجتماعى مقطع فيديو رصد اللقطات الأولى لتفجير منصة العسكريين باليمن ..وقد وقع التفجير الإرهابى باليمن اليوم الأحد أظهر الفيديو لحظة استهداف حفل تخرج دفعة عسكرية فى محافظة الضالع باليمن وذلك أثناء عرض عسكرى فى ملعب الصمود بمناسبة تخرج دفعة عسكرية .وقد استهدف الانفجار منصة الحفل وخلف عدد 7 قتلى وعددأ من الجرحى ، وقد أعلن المسئول الإعلامى لجبهة الضالع باليمن ، ماجد الشعيبى أن الهجوم الصاروخى الذى استهدف منصة حفل تخرج عسكرى بالضالع هو هجوم حوثى حسبما أذاعت فضائية الحدث ..الهجوم وقع بعد دقائق من اختتام حفل التخرج العسكري للدفعة الجديدة من حماية المنشآت، عقب خروج العديد من القيادات العسكرية من المنصة.وأوضحت المصادر، أن القتلى والجرحى شملوا أطفالا كانوا يلعبون بالقرب من ميدان الصمود، لافتة إلى أن حصيلة القتلى والجرحى الأولية مرشحة للزيادة ..





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">عاجل استهداف ارهابي للخريجيين جنوبيين في الضالع الله يرحمهم ويشفي الجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون <a href="https://t.co/2ZYMGumw2T">pic.twitter.com/2ZYMGumw2T</a></p>— هادي بن علي العولقي (@al_aulaqi) <a href="https://twitter.com/al_aulaqi/status/1211200657367162880?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>