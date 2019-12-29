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بين الناس

شكاوى.. صرخة واستغاثة من أهالي الصعيدي بالفيوم لوقف مذبحة الأشجار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:57 م
مذبحة الاشجار
مذبحة الاشجار
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استغاثة عاجلة وردت الى "صدى البلد" من أهالى قرية الصعيدي التابعة لمركز الفيوم من قيام مديرية الرى بالفيوم بعمل مذبحة للاشجار على جانبى الطريق ، بدون اى أسباب تذكر.

يقول محمد عبد الوهاب من اهالى القرية : استيقظنا من نومنا على اصوات سقوط اشجار على الارض. 

وتقوم مديرية ري الفيوم باغتيال مئات الاشجار بجوار كوبري الصعيدي ببحر الكاشف بقرية الحادقه مركز الفيوم دون سبب يذكر.

وأضاف رجب محمود من اهالى القرية أن الاشجار كان يستظل فى ظلها صيفا الاهالى والمارة ، وتمتص الاتربة وللأسف فوجئنا بموظفى رى الفيوم يقطعون الاشجار فى مذبحة جماعية .

ويضيف أحمد السيد من اهالى القرية: ان هذه الاشجار منزرعة وموجودة  منذ عشرات السنين ويستمتع بظلها الكثيرون ، لكن المسئولين برى الفيوم استكثروا على الاهالى ذلك وقاموا بمذبحة للاشجار. 

ويطالب شوقى السيد من اهالى القرية بتدخل الدكتور احمد الانصارى لوقف هذه المهزلة الخاصة بقطع الاشجار من قرية الصعيدى التابعة للوحدة المحلية للحادقة بمركز الفيوم .


شكاوى.. صرخة واستغاثة من أهالي الصعيدي بالفيوم لوقف مذبحة الأشجار
شكاوى.. صرخة واستغاثة من أهالي الصعيدي بالفيوم لوقف مذبحة الأشجار
شكاوى.. صرخة واستغاثة من أهالي الصعيدي بالفيوم لوقف مذبحة الأشجار
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