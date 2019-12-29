بعد اقتحام المحتجين حقل الناصرية.. قرار حاسم من وزارة النفط العراقية

أعلنت وزارة النفط العراقية، وقف الإنتاج مؤقتا من حقل "الناصرية" النفطي في محافظة "ذي قار"، بسبب الاحتجاجات.



وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إنه تقرر وقف الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت، بسبب المحتجين الذين منعوا الموظفين من الوصول إلى الحقل".



وتابع بقوله طاقة الحقل الإنتاجية تتراوح بين 80 إلى 85 ألف برميل يوميا"، مؤكدا أن وقف الإنتاج في الناصرية لن يؤثر على التصدير، وسيتم تعويض هذه الكميات من حقول نفط البصرة، ولدينا هناك فائض في الإنتاج".



وأضاف جهاد "لدينا حقل الغراف في ذي قار أيضا وطاقته الإنتاجية تصل إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا، وحقل الصبة، ولذلك لن يكون إغلاق الناصرية مؤثرا".



وكان محتجون قد اقتحموا حقل الناصرية، أمس السبت، وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.



ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي مسلحين والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.