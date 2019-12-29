محافظ الدقهلية يفتتح القسم الاقتصادي بمستشفى المنزلة



افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم القسم الاقتصادي بمستشفى المنزلة وكان في استقباله النائبان علاء عساسة،ومحمد العتماني عضوا مجلس النواب والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة و أشرف بكر رئيس المركز والمدينة.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الغرف داخل القسم الاقتصادي شملت غرفة الفرز وغرفة CPR وجلسات التنفس ومعمل الدم وقسم التعقيم وقسمي الافاقة الحريم والرجال.



واستمع محافظ الدقهلية إلى المرضى للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة اللائقة ورضائهم عن الأداء بالمستشفى .

وأكد على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى والمترددين وتلبية احتياجاتهم الطبية بالمجان وتوفير الرعاية والعناية الصحية لهم.



وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أقسام الإستقبال والعمليات بمستشفى المنزلة المركزي (أ) للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية والعلاجية.



وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة الصحة عرض دراسة لبحث إمكانية فتح معهد للتمريض بالمستشفى بما لا يؤثر على مستوى الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمة الصحية والعلاج اللازم للمواطنين وتلبية كافة متطلباتهم الصحية.