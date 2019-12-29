قبل مواجهة الزمالك.. الترجى التونسي يحسم ضم نجم الجزائر

حسم الترجى التونسى إجراءات ضم الجزائري محمد أمين توغاي، مدافع نادي نصر حسين داي، على سبيل البيع النهائى لمدة 4 سنوات ونصف.



وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى الترجى التونسى مع توغاى لحسم ضمه فى ظل قناعات معين الشعبانى مدرب الترجى التونسى بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة للفريق التونسى خلال الفترة المقبلة.



ويعد أمين توغاى واحدا من أبرز اللاعبين داخل الكرة الجزائرية وقائد المنتخب الأولمبي الجزائرى والذى يتوقع الجميع له مستقبلا كبيرا مع عالم الساحرة المستديرة خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد ضمه على فترات إلى المنتخب الجزائرى الأول رغم سنه الصغير.



ويسعى الترجى التونسي إلى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر الإفريقي المقرر إقامتها 14 فبراير المقبل، بجانب الاستعداد أيضا لخوض منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى الأدوار النهائية من المسابقة .



كان الترجى احتل المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت منافسات الشهر الجارى " ديسمبر " بالدوحة بعد أن كان توج بلقب دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الماضية.