عودة الأبيض.. الزمالك يقتنص هدف التعادل أمام الأهلى فى قمة الشباب

أحرز فريق الشباب بنادى الزمالك هدف التعادل فى مرمى الأهلى فى مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر .



تقدم للأهلى وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة، وأضاع لاعبو الأحمر عددا من الأهداف المحققة خلال الشوط الأول ، ولكن سرعان ما عاد لاعبو الزمالك ونجحوا فى الظهور بمستوى جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثانى وسجلوا هدف التعادل .



وتذاع مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك عبر قناة النادي الأهلي حصريا.



وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها.