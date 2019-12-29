AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:34 م
إعداد: إسلام عبد الهادي - كتب: حسام الحارتي
مباراة الزمالك وزيسكو في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بين الفريقين، شهدت واقعة غريبة.

مشادة نشبت بين محمد أبو جبل حارس الزمالك، وبين أحد الصبية المكلفين بجمع الكرات خارج المستطيل الأخضر، وكاد الأمر أن يتطور لولا تدخل حكم المباراة والمسئولين عن التنظيم.

المشادة كانت بسبب فوطة أبو جبل، والتي أصر الطفل على إزاحتها بعيدا عن مرمى الزمالك، ظنا منه بأن الفوطة مسحورة وتمنع فريق زيسكو من التسجيل في مرمى الزمالك.

من خلال الفيديوجراف شاهد تفاصيل فوطة أبو جبل، وتعرف على تفاصيل أزمة الفوطة المسحورة في مباراة الزمالك وزيسكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة الفوطة المسحورة في مباراة مصر وغانا.. اعرف التفاصيل

تعليق الشيخ خالد الجندي على الفوطة المسحورة بـ مرمى منتخب غانا

فيديوجراف| تفاصيل ضياع أحذية لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي

دوري أبطال أفريقيا.. فرجاني ساسي يهدر وأبو جبل ينقذ الزمالك أمام زيسكو في أول 15 دقيقة

60 دقيقة.. الزمالك يتراجع أمام هجمات زيسكو.. وكارتيرون يدفع بـ مصطفى محمد بدلا من أوناجم

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

ترشيحاتنا

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور

شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب

أغضبت جماهيرها عبر Netflix.. التركية بيرين سات حسناء لا تتمنع عن الإثارة | صور

فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول اتفاقية اعتبار لاعب دول شمال إفريقيا محليا

بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد