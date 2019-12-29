فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

مباراة الزمالك وزيسكو في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بين الفريقين، شهدت واقعة غريبة.



مشادة نشبت بين محمد أبو جبل حارس الزمالك، وبين أحد الصبية المكلفين بجمع الكرات خارج المستطيل الأخضر، وكاد الأمر أن يتطور لولا تدخل حكم المباراة والمسئولين عن التنظيم.



المشادة كانت بسبب فوطة أبو جبل، والتي أصر الطفل على إزاحتها بعيدا عن مرمى الزمالك، ظنا منه بأن الفوطة مسحورة وتمنع فريق زيسكو من التسجيل في مرمى الزمالك.



من خلال الفيديوجراف شاهد تفاصيل فوطة أبو جبل، وتعرف على تفاصيل أزمة الفوطة المسحورة في مباراة الزمالك وزيسكو.