مسئول أمريكى: حادث الطعن في المعبد اليهودي هجوم إرهابي

قال عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إن حادث الطعن الذي وقع في معبد يهودي بولاية نيويورك ، هجوم إرهابي.



وأسفرت العملية عن إصابة 5 أشخاص قبل أن تتمكن قوات الشركة من اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم.



ووقع الحادث في مدينة مونسي، التي تقع ضمن نطاق مقاطعة روكلاند، وتبعد 48 كيلومترا شمالي نيويورك.



ولاذ المهاجم بالفرار من المكان، وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها تمكنت من تحديد مكانه واعتقاله.