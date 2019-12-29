AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول أمريكى: حادث الطعن في المعبد اليهودي هجوم إرهابي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إن حادث الطعن الذي وقع في معبد يهودي بولاية نيويورك ، هجوم إرهابي.

وأسفرت العملية عن إصابة 5 أشخاص قبل أن تتمكن قوات الشركة من اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

ووقع الحادث في مدينة مونسي، التي تقع ضمن نطاق مقاطعة روكلاند، وتبعد 48 كيلومترا شمالي نيويورك.

ولاذ المهاجم بالفرار من المكان، وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها تمكنت من تحديد مكانه واعتقاله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الشرطة البريطانية قتلت إرهابي جسر لندن بعد ضبطه | شاهد

الشرطة البريطانية تكشف هوية المشتبه به في حادث طعن جسر لندن

الملكة إليزابيث تقدم تعازيها في ضحايا حادث جسر لندن الإرهابي

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم جسر لندن الإرهابي

اللص سرق محتويات المعبد.. تخريب كنيس إيراني في بيفرلي هيلز والشرطة الأمريكية تحقق

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الزمالك.. الترجى التونسي يحسم ضم نجم الجزائر

حكم إجبار الزوجة على ارتداء النقاب.. الإفتاء ترد وتنصح بهذا الأمر | فيديو

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

أحمد شوبير يحسم الجدل حول عودة عبدالله السعيد إلى الأهلى من جديد

جمال شعبان يكشف أسبابا صادمة للشعور بمرارة الفم

أجدع ست شوفتها فى حياتى.. سهير رمزي بصحبة زوجها وبوسي شلبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت