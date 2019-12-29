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رياضة

لاعبو بيراميدز يعاينون ملعب الإسكندرية .. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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حسن العمدة
حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على معاينة أرضية ملعب استاد الإسكندرية فور وصولهم للملعب استعدادا للقاء المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السادسة مساء بملعب الإسكندرية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتمكن بيراميدز من خوض مرانه الأخير بملعب الإسكندرية لانشغال اللقاء بمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وعاين اللاعبون أرضية الملعب التي وضح عليها الضرر الشديد بسبب الأمطار والإجهاد لتوالي المباريات في الفترة الأخيرة.
لاعبو بيراميدز يعاينون ملعب الإسكندرية .. صور
لاعبو بيراميدز يعاينون ملعب الإسكندرية .. صور
لاعبو بيراميدز يعاينون ملعب الإسكندرية .. صور
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