كواليس أغنية هليلة لـ سميرة سعيد .. صور

طرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هليلة"، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا جدًا.



بينما نشرت سميرة سعيد، عددا من الصور الخاصة بتصوير كواليس الأغنية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، وهي من تصوير نوران خليفة.



وتقول كلمات الأغنية: "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة .. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة.. ولعوا الأنوار .. هو إحنا ليلتنا بيضة .. ما أروعك إحساس .. ما كانتش على الخريطة .. الفرحة ديا .. عايزة أعمل زيطة وزمبليطة .. وألم كل الناس".



أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس.



وكان من بين الأغاني التي تميزت بها الديفا، أغنية: "محصلش حاجة"، و"سوبر مان"، و"هوا هوا"، و"يا لطيف"، وجميعها من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.