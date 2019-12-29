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محافظات

محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:20 م
حملة محافظة الجيزة
حملة محافظة الجيزة في شارع سليمان جوهر
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محمد الصاحى
شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقى من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يومية من سكان المنطقة .

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة مكبرة صباح اليوم.

وقال المحافظ إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى مهم، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.

وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سليمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير وتم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة .

كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى والتصدى لها بكل قوة.

كما حرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحمله وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات
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