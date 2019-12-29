أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا.. هاشتاج يتصدر تويتر ومغردون: هتلر هذا الزمن

تصدر هاشتاج "‎أردوغان_ينقل_سوريين_إلي_ليبيا"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لفضح ما يفعله أردوغان في المنطقة العربية، ورغبته في التدخل في دولة ليبيا وإشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "العثمانيون هم دواعش القرن 19 نكلوا بالأرمن وبالشعوب العربية التي وقعت تحت وطأتهم؛ لم ولن ينسى البشر من المحيط للخليج ومن الشرق للغرب مجازرهم التي لم يسلم منها أحد باستثناء النظام الحاكم لتركيا الاجرامية واليوم أردوغان يعيد تاريخ أجداده! ‎#أردوغان_ينقل_سوريين_إلي_ليبيا".



‏"خرفان ‎#سوريا تركوا بلادهم محتله من قبل ‎#ايران وقادهم ‎#اردوغان مثل الخرفان ليقاتلوا الجيش الليبي وتلوموا بشار الاسد ‎#أردوغان_ينقل_سوريين_إلي_ليبيا".



‏"المشكلة اساسا ان الليبيين منقسمين، وفيه جيشين بيضربوا في بعض ‎#اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا".



وأضافوا: "‏تركوا تحرير بلدهم بعد ان تدمر وذهبوا لتدمير ليبيا دفاعا عن المسلمين، هؤلاء مرتزقة اردوغان حتى يعلم القاصي والداني من وراء تدمير وتقسيم سوريا وسرقة ثرواتها وها هو يمارس نفس الدور في ليبيا.‎#اردوغان_ينقل_سوريين_الى_ليبيا".



‏‎وأكملوا: "بإذن الله ستتحرر طرابلس وليبيا عاجلا غير آجل من كلاب موزة ام الخبيثين لاعقة بصاق ‎#جرب_اردوغان‎#اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا".



وتابع أحدهم: "أردوغان ‏‎هتلر هذا الزمن #اردوغان_ينقل_سوريين_الى_ليبيا".