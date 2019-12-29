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رياضة

عبدالرزاق حمد الله يتفوق على طارق حامد ويتوج بجائزة أفضل لاعب عربي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:33 م
عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي
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إسماعيل محمود
توج المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي بجائزة جلوبال سكور لأفضل لاعب عربي ، في الدوريات العربية لعام 2019.

وتفوق حمدالله على طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك، والسعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، والجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي والقطري أكرم عفيف مهاجم السد القطري.

وتسلم حمدالله الجائزة من المدرب الإيطالي القدير فابيو كابيلو ، في الحفل الذي يقام اليوم في دبي بالإمارات.

وتألق حمدالله مع فريقه النصر السعودي ، وقادهم للتتويج بالدوري السعودي الموسم الماضي، كما أنه أكثر مهاجم سجل أهدافًا هذا العام في جميع الدوريات ، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.
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