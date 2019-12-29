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فن

أحمد فهمى يثير الجدل بصورة غريبة | وهنا الزاهد تعلق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:32 م
احمد فهمى
احمد فهمى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد فهمي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى يظهر فيه بشكل غريب أثار من خلالها حالة من الجدل بين متابعيه.

وظهر أحمد فهمي في الصورة بلوك جديد يرتدى بنطلون يظهر فيه وهو "رفع أحد طرفيه ويترك الاخر وهو الامر الذى استفز جمهوره.

وعلقت زوجته الفنانة هنا الزاهد قائلة: "أنا أفضل مصورة على الإطلاق" فى اشارة منها انها قامت بتصويره هذه الصورة.

وجاءت تعليقات متابعيه قائلين : "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسي أشوفك لابس بيجاما على بعضها يا فهمي".

يذكر ان احدث اعمال الفنان احمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي جمع بينه وبين هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.
أحمد فهمى يثير الجدل بصورة غريبة | وهنا الزاهد تعلق
أحمد فهمى يثير الجدل بصورة غريبة | وهنا الزاهد تعلق
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