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أخبار العالم

كليتشدار أوغلو: عشق أردوغان لـ الإخوان سيحدث كوارث.. ولن نذهب إلى ليبيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بأن عشق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثر على السياسة الخارجية لتركيا وتسبب في حدوث كوارث.

وبحسب صحيفة "بيرجون" التركية، أكد كليتشدار أوغلو يوم السبت، أن حزبه لن يوافق في البرلمان على رغبة أردوغان في التدخل عسكريا في ليبيا.

وتساءل مستنكرا "لماذا علينا الذهاب إلى الصحراء العربية؟".

وتابع: "لن ندعم هذا الاقتراح، لا نريد أن تسيل دماء جنودنا في الصحراء العربية، لقد كانوا يرسلون أسلحة من قبل، لكن يقولون الآن سنرسل الجنود".

وواصل: "ليس من الصواب المساهمة في تقسيم الشعب الليبي. أردوغان ينجرفق بالسياسة الخارجية التركية إلى كارثة بسبب عشقه للإخوان".

وأشار أوغلو إلى أنه قد يعقد تحالفات جديدة مع علي باباجان وداود أوغلو، على الرغم من الاختلافات حول بعض القضايا، قائلا إنهما ينظران إلى مستقبل تركيا عبر النافذة نفسها، حيث يسعون جميعهم إلى نظام برلماني قوي وديمقراطي.

وأضاف أنه يجب على المؤمنين بالديمقراطية أن يعقدوا تحالفات مع بعضهم البعض.

وكان أردوغان قد بدأ محاولة لإقناع كليتشدار أوغلو، الذي يعد زعيم أكبر كتلة سياسية في البلاد، بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي من المقرر التصويت عليه من قبل البرلمان.

وذكرت وكالة "أناضول" التركية أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو طلب من زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، موعدا لبحث موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضافت أن تشاووش أوغلو طلب تحديد موعد للقاء قليجدار أوغلو لاطلاعه على معلومات بشأن مذكرة تفويض برلمانية لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال مصدر للوكالة إن قليجدار، وافق على طلب وزير الخارجية، بشرط أن يجرى اللقاء في مقر حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة، ظهر غد الاثنين.
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