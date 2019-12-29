إخماد حريق التهم محلا خلف وزارة الإسكان في وسط القاهرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الاسكان بوسط البلد .
تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل اسفل عقار بوسط البلد .
على الفور تم الدفع بسيارتي اطفاء وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للعقارات والمحال المجاورة.
تم تحرير محضر وجار تحديد سبب الحريق .
تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل اسفل عقار بوسط البلد .
على الفور تم الدفع بسيارتي اطفاء وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للعقارات والمحال المجاورة.
تم تحرير محضر وجار تحديد سبب الحريق .