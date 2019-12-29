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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إخماد حريق التهم محلا خلف وزارة الإسكان في وسط القاهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:45 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الاسكان بوسط البلد .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل اسفل عقار بوسط البلد .

على الفور تم الدفع بسيارتي اطفاء وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للعقارات والمحال المجاورة.

تم تحرير محضر وجار تحديد سبب الحريق .
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