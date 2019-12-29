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تعليم

بالأسماء.. تعيين 3 وكلاء للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:04 م
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
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محمود زيدان
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا رقم 5701 لسنة 2019م، بتعيين 3 وكلاء جدد للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2019م /2020م.

وتضمن القرار تعيين، كل من، الدكتور شعبان عبد الصادق عوض عزام، وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علي عطية بالي، وكيلًا لشئون التدريب ورعاية الشباب، والدكتور أشرف عبده مريد ميخائيل، وكيلًا لشئون البيئة وتنمية المجتمع.

وقدم الدكتور، طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على إصدار هذه القرار، مهنئًا زملاءه الوكلاء الجدد بثقة الوزير، و متمنيًا التوفيق والنجاح والسداد للجميع في العمل لصالح مصرنا الغالية.
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