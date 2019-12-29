بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل

تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.



وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.



وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على انستجرام فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على انستجرام.



وكشف انستجرام أيضا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.



كما انها تحدثت اكثر من مرة فى فيديو لها عن ازمتها مع والدها فى الفترة الاخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.



لينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها (فاروق الفيشاوى) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوى) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوى).



وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوى لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوى أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال فى رعاية الأولى.