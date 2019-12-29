AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:16 م
لينا الفيشاوى ووالدها
لينا الفيشاوى ووالدها
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.

وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.

وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على انستجرام فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على انستجرام.

وكشف انستجرام أيضا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

كما انها تحدثت اكثر من مرة فى فيديو لها عن ازمتها مع والدها فى الفترة الاخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.

لينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها (فاروق الفيشاوى) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوى) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوى).

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوى لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوى أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال فى رعاية الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. تفاصيل أزمته مع ابنته لينا وهند الحناوى

بتعامل أبوها وحش.. سمية الألفي تفجر أزمة حفيدتها لينا الفيشاوي مجددا

قبول تظلم هند الحناوى وإلغاء منع ابنتها لينا أحمد الفيشاوى من السفر

لينا احمد الفيشاوى تبكى بعد إلغاء قرار منعها من السفر وترقب وصولها.. القصة كاملة

أخبار الفن.. التعليق الأول لـ نيللي كريم بعد الجراحة وتفاصيل حالتها الصحية.. بكاء لينا الفيشاوي يشعل السوشيال ميديا.. وفاة ممثل كويتي

تريند الفن | بكاء لينا أحمد الفيشاوي.. منى فاروق تحذر.. إنقاذ حياة نيللي كريم

ترشيحاتنا

أحمد موسى يبزر خبر موقع صدى البلد عن كليتشدار أوغلو ..فيديو

طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

حكم قدوم الرجل من سفره على زوجته فجأة.. علي جمعة يحذر الزوج: لا تذهب للمنزل

الامن يلقى القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادى المصرى بدمياط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور