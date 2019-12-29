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رياضة

الدوري الإنجليزي | مان سيتي يهزم شيفيلد بهدفين ويعزز موقعه في المركز الثالث

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد".

بعد شوط أول خالٍ من الأهداف، تمكن فريق مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وسجل لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه الهدف الثاني للسيتيزين عند الدقيقة 82 من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، وتجمد رصيد شيفيلد عند 29 نقطة.

كما حقق فريق ليفربول، فوزًا صعبًا على ولفرهامبتون بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الـ20، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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