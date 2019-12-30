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أخبار البلد

بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة نادي الزمالك عائدة من مدينة ندولا الزامبية بعد تعادله مع زيسكو الزامبي، بتسجيل هدفين بواقع هدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس على ملعب ليفي موانا واسا في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. 

وجرى استقبال بعثة فريق الزمالك من قبل فريق من العلاقات العامة بالمطار ، وإنهاء إجراءاته من خلال مبنى الركاب رقم 3 فور وصوله على متن الرحلة القادمة من أديس أبابا. 

واستطاع الزمالك انتزاع نقطة ثمينة من زامبيا بتعادل مرض إلى حد كبير بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد،أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الزمالك بهذا التعادل على وجوده في وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل مازيمبي الكونغولي في الصدارة برصيد 7 نقاط وبريميرو دي أجوستو الأنجولي برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
بعثة الزمالك تصل الزمالك تصل مطار القاهرة عائدة من زامبيا.. شاهد
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