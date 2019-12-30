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منوعات

دكتور الرحمة.. أبو الخميس يطلق مبادرة لعلاج الحيوانات المشردة مجانا.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:42 م
ميرنا محمود - عدسة: علي الخشاب
"مبادرة الرحمة".. مبادرة أطلقها دكتور بيطري لعلاج الحيوانات المشردة مجانا.

قال أكرم أبو الخميس، الطبيب البيطري لـ"صدى البلد": "منذ صغري أتعامل مع الحيوانات كأنها أصدقاء لي ولا أعتبرها حيوانات لا تفهم أو لا تشعر، هي مخلوقات أليفة تشعر وتتألم وتحزن مثلما يحدث معنا، ولكن أنا أعتقد أن وضعها أصعب منا بكثير فنحن نشتكي ونتحدث عن أوجاعنا ونجد من يسمعنا على عكسها، لأن أغلبيتها تعاني بسبب معاملة الكثير لها على أنها حيوانات فقط".

المبادرة بدأت بناء على فكره العملاء وحبهم الشديد لمساعدة الحيوانات المشردة ولكنهم لا يستطيعون دفع الكشف والعلاجات، ونحن كأطباء بيطريين أولي بمساعدتهم فأطلقت حملة على الفيسبوك لعلاج الحيوانات المشردة مجانا لكل من لا يستطيع، وبالفعل شجعت المبادرة الكثيرين على إحضار الحيوانات المشردة بالشارع ومعالجتها.

وأكد الدكتور أكرم على نشر مفهوم الرفق والرحمة والإحسان بالحيوان الأليف ، وتوعية الأفراد بطريقة تربيته والعناية بها، وضرورة مساعدة وإنقاذ الحيوانات الأليفة المشردة من الشوارع ، والمهملة في المحلات والمتخلى عنها من قبل أصحابها غير المسؤولين وعلاجها وإيوائها مؤقتًا لحين إيجاد منازل مناسبة لها.

وأشار الدكتور أكرم إلى الصعوبات التي واجهته وهي عدم فهم وتقبل بعض شرائح المجتمع لمفهوم الإنقاذ والرحمة بالحيوانات، وأنه واجب إسلامي وأخلاقي وإنساني، إضافة إلى كثرة القطط المريضة والمتخلى عنها من قبل أصحابها، والغالبية العظمى غير محصن ضد الفيروسات، مما يزيد فرصة حملها للأمراض والفيروسات ويعرض المتواجدين في الملجأ للخطر.
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