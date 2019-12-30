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رياضة

الاتحاد السعودي ينهي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع ليوناردو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي أولى صفقاتها الشتوية، بالتعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب الوسط، قادمًا من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بموافقة الهولندي تين كات، مدرب الفريق.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية ، أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 1.5 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، حيث ستكون مواجهة الاتحاد أمام النصر في العاشر من يناير المقبل الظهور الأول للاعب.

وكانت آخر مباراة للاتحاد السعودي أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 برصيد 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين.
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