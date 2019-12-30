الاتحاد السعودي ينهي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع ليوناردو

أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي أولى صفقاتها الشتوية، بالتعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب الوسط، قادمًا من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.





وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بموافقة الهولندي تين كات، مدرب الفريق.





وكشفت صحيفة الرياضية السعودية ، أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 1.5 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، حيث ستكون مواجهة الاتحاد أمام النصر في العاشر من يناير المقبل الظهور الأول للاعب.





وكانت آخر مباراة للاتحاد السعودي أمام الفتح والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.



