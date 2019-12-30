السيسي يبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
بوابة الأهرام
الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي ماكرون.
الوطن
الصحة تطلق " سجل فى مكانك" للتأمين الصحى لمواطنى حنوب سيناء.
الوفد
غدًا .. البابا تواضروس الثانى يترأس احتفالية رأس السنة .
المصري اليوم
التضامن: تخصيص خط ساخن لشكاوي ذوى الإعاقة.. وضم 170 ألف أسرة لـ تكافل و كرامة.
صدى البلد
استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.
مصراوي
وزير الكهرباء يعلن بدء عمليات الربط الكهربائي مع السودان 12 يناير .
أخبار اليوم
التجارة و الصناعة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض و المؤتمرات حتى 2022.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
بوابة الأهرام
الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي ماكرون.
الوطن
الصحة تطلق " سجل فى مكانك" للتأمين الصحى لمواطنى حنوب سيناء.
الوفد
غدًا .. البابا تواضروس الثانى يترأس احتفالية رأس السنة .
المصري اليوم
التضامن: تخصيص خط ساخن لشكاوي ذوى الإعاقة.. وضم 170 ألف أسرة لـ تكافل و كرامة.
صدى البلد
استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.
مصراوي
وزير الكهرباء يعلن بدء عمليات الربط الكهربائي مع السودان 12 يناير .
أخبار اليوم
التجارة و الصناعة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض و المؤتمرات حتى 2022.