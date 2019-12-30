AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
البهي عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

بوابة الأهرام

الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي ماكرون.

الوطن

الصحة تطلق " سجل فى مكانك" للتأمين الصحى لمواطنى حنوب سيناء.

الوفد

غدًا .. البابا تواضروس الثانى يترأس احتفالية رأس السنة .

المصري اليوم

التضامن: تخصيص خط ساخن لشكاوي ذوى الإعاقة.. وضم 170 ألف أسرة لـ تكافل و كرامة.

صدى البلد

استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.

مصراوي

وزير الكهرباء يعلن بدء عمليات الربط الكهربائي مع السودان 12 يناير .

أخبار اليوم

التجارة و الصناعة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض و المؤتمرات حتى 2022.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنذار وإجراءات فصل..تفعيل الغياب الإلكتروني..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

السيسي يوجه برعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.. يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس.. يتصدر صباح البلد.. فيديو

قرارات السيسي في ختام منتدى شباب العالم تتصدر نشرة صباح البلد

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره القبرصي التنسيق فى الملفات الأمنية.. يتصدر نشرة صباح البلد

5 شركات تبدأ الحجز لشرم الشيخ بعد عودة السياحة البريطانية.. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك ينتقد البرومو الخاص بقناة النادي.. شاهد

عيار 18 يسجل 578 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30- 12- 2019.. فيديو

أحمد عيد عبد الملك: ممكن أستغنى عن قناة الزمالك الجديدة.. لهذا السبب

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

فيديوجراف| الجرب ينتشر في تركيا وحملات بمقاطعة منتجاتها

انتبه.. 9 أعراض تنذرك بالإصابة بـ نقص فيتامين د

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور