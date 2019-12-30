السيسي يبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي.. يتصدر نشرة صباح البلد



الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي ماكرون.



الوطن



الصحة تطلق " سجل فى مكانك" للتأمين الصحى لمواطنى حنوب سيناء.



الوفد



غدًا .. البابا تواضروس الثانى يترأس احتفالية رأس السنة .



المصري اليوم



التضامن: تخصيص خط ساخن لشكاوي ذوى الإعاقة.. وضم 170 ألف أسرة لـ تكافل و كرامة.



صدى البلد



استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.



مصراوي



وزير الكهرباء يعلن بدء عمليات الربط الكهربائي مع السودان 12 يناير .



أخبار اليوم



التجارة و الصناعة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض و المؤتمرات حتى 2022.



استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.بوابة الأهرام