AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يقر أول ميزانية منذ الإطاحة بـ البشير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
السودان يقر أول ميزانية
السودان يقر أول ميزانية منذ الإطاحة بـ البشي
Advertisements
رويترز
قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن السودان أقر ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني(1.62 مليار دولار).

ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة.

وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضًا زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطا أساسيا لاستبعاد السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار.

وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل.

ودرست الحكومة الانتقالية أيضًا اقتراحًا لإلغاء الدعم في 2020 ولكن وزير الإعلام فيصل محمد صالح قال إنها قررت في نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير سوداني: نسعى للتخلص من إرث نظام البشير

السعودية تختتم عام 2019 بقفزة مالية ضخمة .. تفاصيل

من القصر إلى القفص.. قضاء السودان يدين البشير.. أمر بإيداعه في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة الأموال المضبوطة

من 10 سنوات لـ 2 فقط في دار رعاية.. لماذا لم يطبق القاضي العقوبة القانونية على البشير؟

بعد سنوات من الحظر.. احتفالات الكريسماس تعود إلى السودان

تركيا ترفع قيمة الإنفاق الدفاعي والعسكري في ميزانية 2020

ترشيحاتنا

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور

حقنته بالفضلات.. أم تقتل ابنها المصاب بالسرطان بمنتهى القسوة

لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر ضمن الأفضل في العالم| شاهد

شديد البرودة يصل لحد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

مع قرب الانتهاء من مراحل تطويره.. تعرف على تاريخ ميدان التحرير وأهميته

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور