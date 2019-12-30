رسالة سلام يطلقها بابا نويل من متحف الطفل فى رأس السنة 2020

تنتفض جمعية مصر الجديدة، برئاسة د.فاروق الجوهرى وكافة مؤسساتها الثقافية والإبداعية، لوداع عام 2019 واستقبال العام الجديد 2020 حيث تزينت منصاتها الثقافية وأعدت حزمة من الفعاليات الفنية والإبداعية التي تستهدف الأطفال وأسرهم.



وقال د.نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الجمعية بكافة منصاتها الثقافية تحرص كل عام على تنظيم الاحتفالات والكرنفالات التى تحوم في فضاء روحي مع كل إطلالة لعيد ميلاد السيد المسيح، تترافق مع صورة بابا نويل حاملا كيسه الذي لا ينفذ من الهدايا التي يوزعها للأطفال في العالم دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس.



وأضاف: تلك الهدايا تمثل في رمزيتها رسالة محبة وسلام لأطفال العالم ينشرها بابا نويل مع الساعات الأولى لذكرى السيد المسيح رسول السلام والمحبة ومع إطلالة العام الميلادي الجديد.



من جانبه قال د.أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل، أنه وعلى مدار الأسبوع الماضي نظم مركز الطفل للحضارة والإبداع عددا من الفعاليات التى تتنوع في فحواها مابين الترفيه والتعليم بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، بمشاركة المئات من الأطفال وأسرهم.



وأوضح: تتضمن ورش حكى يستمع فيها الأطفال إلى بابا نويل الذى يأخذهم بخيالهم إلى بداياته وكيف أصبح الشخصية المحببة للجميع والذى يعد أهم رمز فى احتفالات العالم بالعام الجديد، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية تنمى الانتماء إلى الوطن باحتفالاته بكل المناسبات الدينية والوطنية .



وتتوج الاحتفالات بمتحف الطفل فى ليلة رأس السنة 2020 بفاعليات متنوعة تدخل الفرحة والسعادة فى نفوس الأطفال والتى تمتد إلى منتصف الليل وتتضمن تشمل دى جى، هدايا سكريت سانتا وهى “لعبة” يقوم بها الأشخاص في الغرب في فترة الأعياد حيث يقوم أحدهم بإرسال هدية عيد الميلاد للشخص المقرب له لكن دون إظهار هويته.، بازل، الرسم على الوجه والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى ورش عمل لتنمية قدراتهم العلمية والثقافية.



بينما أعلنت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "عروسة بابا نويل " ليلة رأس السنة ، بمشاركة عشرات الأطفال يصنعون عروسة بابا نويل بخامات من الكرتون والقماش والقطن ويتعرفون خلال الورشة على أصل بابا نويل وبلد نشأته وتطوره فى وجدان الأطفال من الشخص السمين الأبيض اللحية حامل كيس الهدايا التى يوزعها على الأطفال، إلى العربة التى يمتطيها بابا نويل والتى تجر بثلاثة غزلات بيضاء .



كانت مكتبة مصر الجديدة العامة احتفلت أمس بأعياد الميلاد والكريسماس بباقة من ترانيم السلام والمحبة قدمها فريق كورال “هوس إيروف”، التى نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معهم بما قدموه من أجمل الألحان وأعزب الأغانى.