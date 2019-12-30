ارتفاع عدد ضحايا إعصار "فانفون" بالفلبين إلى 47 قتيلا



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أنه مازال هناك نحو 9 أشخاص في عداد المفقودين، فيما يعد إعصار "فانفون" رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.



وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.



واثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص، وألحق أضرارا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصا.





ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين مؤخرا إلى 47 قتيلا.