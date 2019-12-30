AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول قاعدة بيانات عربية شاملة لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا والتطرف في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
ظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا
ظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا
Advertisements
محمد شحتة
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأنه يسعى إلى تنويع أدواته في مكافحة التطرف والإرهاب وظاهرة الفتاوى التكفيرية، وأنه نجح خلال عام 2019 في تطوير أدواته بشكل مخطط له لتحقيق أهدافه التي نشأ من أجلها، وأنه مع ذلك يسعى لتطبيق أدوات جديدة لمواكبة الظاهرة ومواجهتها، وذلك حسبما جاء في مقدمة البيان الختامي للمرصد لعام 2019.

أكد البيان الختامي لمرصد الإفتاء، الاثنين، أنه أطلق خلال عام 2019 أول قاعدة بيانات عربية شاملة لظاهرة العنف والإرهاب والإسلاموفوبيا والتطرف، وهي قاعدة بيانات موسوعية تعمل على رصد أشكال (التنظيمات الإرهابية، الشخصيات الإرهابية، العمليات الإرهابية والمتطرفة، المنصات الإعلامية التابعة للتنظيمات المتطرفة، الإصدارات الإعلامية للتنظيمات المتطرفة، الفتاوى التكفيرية).

أكد بيان المرصد الختامي بأن المرصد عكف خلال عام 2019 على تحويل الدليل المرجعي للتطرف والإرهاب الذي تم الانتهاء منه عام 2018 إلى برنامج تدريبي موسع، وتقديمه كمحتوى تدريبي في دورات تدريب الأئمة الأفارقة على مواجهة العنف والإرهاب في بلدانهم، كما أكد التقرير بأن المرصد أصدر نحو (54) تقريرًا أسبوعيًّا لمؤشر الإرهاب خلال عام 2019، وهو تقرير يعمل على رصد العمليات الإرهابية وخريطة انتشار الجماعات المتطرفة ونشاطها العنيف كما يرصد تغير أنماط العمليات الإرهابية المنفذة، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي للإرهاب أكد التقرير على أن المرصد نشر تقريرًا نصف سنوي وآخر سنويًّا لمؤشر الإرهاب خلال عام 2019.

تابع المرصد أيضًا بأنه عكف خلال هذا العام على إصدار أكثر من (150) دراسة وتقريرًا وقراءة موقف، وهي دراسات تتراوح بين القراءة الشرعية والاجتماعية لكثير من القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب والمطروحة على الساحة، كما قدم المرصد عددًا من القراءات لأبرز المواقف والأحداث الإرهابية الجارية خلال العام منها التغير في خرائط الإرهاب ونشاط الجماعات الإرهابية وتغير أنماط العمليات ودلالاتها، ومنها ما يتعلق بالتحولات الجندرية داخل تلك التنظيمات.

تأتي أبرز الدراسات التي أصدرها المرصد خلال العام تلك المتعلقة بـ "تحليل فتاوى إذاعة البيان التابعة لتنظيم داعش" وهي دراسة تقوم على أساس تحليل أكثر من 1000 فتوى كان تنظيم داعش قد أصدرها عبر إذاعته المسماة "البيان" في الفترة من 2015 وحتى نهاية 2016، كما قدم المرصد دراسة عن تحليل ظاهرة العمليات الإرهابية ضد المساجد خلال الـ10 سنوات وذلك في الفترة من 2009 وحتى نهاية 2019، كما قدم المرصد عددًا من التقارير المتعلقة بخطورة استخدام مصطلحات مثل "الإرهاب الإسلامي" في وسائل الإعلام ومجالات البحث العلمي، كما قدم المرصد عددًا من الدراسات المتعلقة بمستقبل التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول الإسلامية، كما أعد المرصد تقريرًا حول تكلفة الإرهاب خلال الخمسين عامًا الماضية، وتناولت دراسة أخرى للمرصد مواقف الجماعات المتطرفة من السيرة النبوية.

من جهة أخرى أكد البيان الختامي بأن المرصد قدم خلال هذا العام أكثر من (243) بيانًا إعلاميًّا وصحفيًّا منها ما يتعلق بتنديد المرصد بالعمليات الإرهابية، ومنها هو إشادة بجهود مكافحة الإرهاب، ومنها بيانات تحذيرية من تنامي بعض التهديدات أو تحذير من تنامي تمدد التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي كالتليجرام والتيك توك والبرامج الجديدة، كما تابعت تلك البيانات تطور تكتيكات التنظيمات الإرهابية والتغيرات الهيكلية للتنظيمات المتطرفة، كما سعت إلى رصد وفضح إصدارات التنظيمات المتطرفة والإرهابية والرد عليها بشكل سريع.

كذلك أكد البيان الختامي على أن المرصد كان له حضور إعلامي موسع حيث شارك في أكثر من (30) لقاء تليفزيونيًّا ومداخلة هاتفية خلال العام تناولت العديد من القضايا الهامة مثل نشاط الإخوان المسلمين أو تنظيم داعش الإرهابي، وبعض المشاركات المتعلقة بالتقارير والدراسات التي يصدرها المرصد. كما نشر للمرصد أيضًا أكثر من (53) حوارًا صحفيًّا في العديد من الصحف المصرية تناولت العديد من الملفات الهامة الطارئة على الساحة المتعلقة بأفكار الجماعات المتطرفة والفتاوى التكفيرية واستراتيجيات وتكتيكات الجماعات الإرهابية المنتشرة في العديد من البلدان.

أشار البيان الختامي بأن المرصد شارك في أكثر من (8) مؤتمرات وفعاليات محلية وإقليمية ودولية متعلقة بدراسات ظاهرة التطرف والإرهاب والفتاوى التكفيرية، وكان من أبرزها المؤتمر السنوي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي عقد في منتصف أكتوبر بالقاهرة، كما شارك المرصد في ورشة عمل "دور التعليم في منع التطرف العنيف" بالأردن وذلك لعرض تجربة المرصد في مكافحة التطرف.

واختتم البيان الختامي بأن المرصد قام بإعداد فيلم تسجيلي قصير تعريفي عن دور المرصد في مواجهة التطرف والإرهاب في ضوء الفلسفة التي أنشئ من أجلها، والتي تتلخص في كونه أول مرصد في الدول العربية مَعنيٍّ بمواجهة ظاهرة التطرف والفتاوى التكفيرية وتقديم معالجات لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء: هجوم مسجد الروضة الأكثر عنفًا خلال 10 سنوات

في ذكراه الثانية.. مرصد الإفتاء: الاعتداء على مسجد الروضة الأكثر دموية خلال 10 سنوات.. دراسة: موجة إرهاب واعتداءات إسلاموفوبيا متصاعدة منذ 2015

مرصد الإفتاء: مصطلح "الإرهاب الإسلامي" يؤجج سعار الإسلاموفوبيا ويروج لدعاية داعش والقاعدة‎

115 قتيلا وجريحا ضحايا 8 عمليات إرهابية بـ 5 دول خلال أسبوع

الإفتاء: 30% ارتفاعا في معدل العمليات الانتحارية للنساء في 5 سنوات

حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019: فتوى التنظيمات الإرهابية مثلت 92% من مضمون خطابها .. والفتاوى الجهادية مثلت 51% .. والقاعدة وداعش شكلتا 75% .. والجهادية مثلت 84% من خطاب داعش الإفتائي

ترشيحاتنا

لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر ضمن الأفضل في العالم| شاهد

بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك

الغرض من صلاة الاستخارة وكيفيتها.. أمين الفتوى يوضح

أمريكا.. مثول منفذ الهجوم على منزل حاخام أمام المحكمة.. وتوجيه 5 تهم له

خبير:اكتشافات حقول البترول والغاز دفعت شركات الاستثمار الأجنبية للعمل في مصر

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

القوات المسلحة: ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .. تعرف عليه

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

إذا ضاق عليك الرزق فردد هذا الدعاء.. يساعد على تفريج الكرب

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة

سيارات أستون مارتن aston martin dbx متاحة في مصر الآن.. صور

بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك