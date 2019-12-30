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ثقافة

الأنفوشي للموسيقى العربية تحيي حفل رأس السنة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية، احيتها فرقة الأنفوشي للموسيقي العربية بمقر القصر بالإسكندرية، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغانى المتنوعة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تنوعت ما بين جماعي وفردي من الطرب الأصيل منها "قلبي القاسي، طيب يا صبر طيب، كان ياما كان أداء نرمين محمود، جبار أداء السيد رزق، أهل الفن أداء رجب عبد الجواد، وقلبي سعيد أداء شيرين السيد".

أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس وبابل نويل بدار حضانة صناع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت خلالها أخصائي الفنون الجميلة بتدريب الأطفال على كيفية توظيف الخامات المختلفة لعمل مجسم لشجرة الكريسماس بالكانسون الملون والكوريشة وعمل اوجه لبابا نويل بالفوم الخام الأبيض والفوم جليتر.

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" تحدثت خلالها زينب طه عن أزمة المياه المتوقع حدوثها، نظرا لتزايد التعداد السكاني في مصر، مؤكدة ضرورة المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك من خلال غسل الخضار والفاكهة في وعاء بدلا من فتح الصنبور عليها، إصلاح الصنبور الذي يتسرب منه المياة، في الزراعة الري بالرش أو التنقيط بدلا من الغمر، والتوعية بين طلاب المدارس.

عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الاسبوعي بعنوان "التاريخ والإبداع" بقصر الشاطبي، تحدث خلالها د.محمد عبد الحميد خليفة - أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور عن الاتجاه التكاملي في النقد، وعلاقة الإبداع بالعلوم الإنسانية "علم النفس، التاريخ، الاجتماع".
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