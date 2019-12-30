AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمتو عقربة | سالى عبدالسلام توجه رسالة لابنة أخيها.. ماذا قالت

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:33 م
الإعلامية سالى عبدالسلام
الإعلامية سالى عبدالسلام
Advertisements
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها مع مولودة العائلة الجديدة "ابنة أخيها ".

وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة قائلًة :" عقيقة داليدا احمد عبدالسلام...حتى لو بيقولوا دايمًا عمتو الحرباية البنت لعمتها ". يا حياة عمتو انا عقربة حبيبتى مش حرباية والله.

وتابعت :"مش عارفة اكتبلك ايه وتشوفيه لما تكبرى ويفضل ذكرى ليكى يا روحى بس انتى حبك انا مش فهماه لسه!! مش عارفة هعمل فيكى ومعاكى ايه".

يا رب يجعلك ذرية صالحة ويجعلك رزقنا يا ديدا بصى انا بحبك اوى هتبقى رقم ١ فيهم كلهم وأضافت :"يا رب خليهالنا يا رب وحلى ايامنا بيها ".

وتألقت سالى عبد السلام فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان صوف قصيرا باللون رمادى ونسقت معه "بوت" فوشيا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ عباية سعودية.. سالى عبد السلام تطير إلى الرياض

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

خيانته الجسدية مش خيانة.. سمية الألفي تنهار من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي

الجدل مستمر.. قصص خيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي

القتل بالإرث

رامي جمال يفاجئ الجمهور بقرار جديد في حياته الفنية.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

بعد القصف الأمريكي في العراق.. الخارجية الإيرانية تهدد واشنطن

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

ضبط شخصين يسرقان البترول من خط تمويل السفن بالسويس

يورجن كلوب يحسم قراره بشأن تدريب سان جيرمان

إذا ضاق عليك الرزق فردد هذا الدعاء.. يساعد على تفريج الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما