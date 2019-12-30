عمتو عقربة | سالى عبدالسلام توجه رسالة لابنة أخيها.. ماذا قالت

نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها مع مولودة العائلة الجديدة "ابنة أخيها ".



وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة قائلًة :" عقيقة داليدا احمد عبدالسلام...حتى لو بيقولوا دايمًا عمتو الحرباية البنت لعمتها ". يا حياة عمتو انا عقربة حبيبتى مش حرباية والله.



وتابعت :"مش عارفة اكتبلك ايه وتشوفيه لما تكبرى ويفضل ذكرى ليكى يا روحى بس انتى حبك انا مش فهماه لسه!! مش عارفة هعمل فيكى ومعاكى ايه".



يا رب يجعلك ذرية صالحة ويجعلك رزقنا يا ديدا بصى انا بحبك اوى هتبقى رقم ١ فيهم كلهم وأضافت :"يا رب خليهالنا يا رب وحلى ايامنا بيها ".



وتألقت سالى عبد السلام فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان صوف قصيرا باللون رمادى ونسقت معه "بوت" فوشيا .



