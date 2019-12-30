البنك الأهلي المصري يستحوذ على فاروس لتداول الأوراق المالية

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري- عقد استحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م، وذلك ضمن خطه البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.



وقع العقد كل من كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة وعلوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م ورئيس المجلس والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة المالك الرئيسى.



حضر التوقيع الذي عقد بمقر شركة الأهلي كابيتال القابضة هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري -رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري واحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات بالبنك وقيادات كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة وشركة فاروس لتداول الأوراق المالية.



وعقب التوقيع أكد هشام عكاشة أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة وكذا ضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية واستثمار حصيلة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الاخيرة والذى كان أحد أهم نتائجه الايجابية هو النمو المتزايد في أعمال البورصة والاهتمام بزيادة التداول وما يتوقع معه من تنشيط لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة كأحد تلك النتائج الإيجابية.



كما أعلن عكاشة عن قرار مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة بترشيح كريم سعادة العضو المنتدب للشركة كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.



وأكد عكاشة على الدور الحيوي لشركة الاهلي كابيتال القابضة خلال الفترة السابقة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليار جنيه وتتجاوز استثمارات الشركة 9 مليارات جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات والصناعات الزراعية والخدمات الطبية ومواد البناء والمجمعات الصناعية ، كما ساهمت في إنشاء العديد من الشركات الجديدة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته والأهلي للخدمات الطبية والأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي بالإضافة إلى القيام بدور محوري كشريك رئيسي ومستشار مالي في أكبر مشروع زراعي وصناعي في المنيا لإنتاج السكر بتكلفة استثمارية بلغت مليار دولار مع أحد أكبر المستثمرين العرب المتخصصين في المجال، وهو المشروع الذي يعد من أكبر الصفقات التي تأتي في اطار دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تدعيم خطط الدولة لما لها من اثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني، اضافة الى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر.



وأكد علوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لمجموعة فاروس ان اختيار شركة الأهلي كابيتال القابضة حصريا لإجراء كافة الدراسات اللازمة والتي اسفرت عن توقيع عقد الاستحواذ يعد دليلا واضحا على الثقة في مهنية واحترافية فريق عمل شركة الأهلي كابيتال القابضة ومقدرتهم الواضحة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملاء شركة فاروس لتداول الأوراق المالية من خلال فريق العمل الذي يعتز بالعمل معه على مدار سنوات طويلة محققا نجاحات متتالية.



وأفاد كريم سعادة بأن عملية الاستحواذ على شركات متخصصة بهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتواجد الأهلي كابيتال القابضة بشكل موسع في الخدمات المالية غير المصرفية تتم بشكل تدريجي عن طريق المشاركة في تأسيس شركات متخصصة أواختيار أفضل الشركات التي يشرف عليها ويدير اعمالها أكفأ العناصر البشرية في هذا المجال، مؤكدا على ان شركة فاروس لتداول الأوراق المالية التي تأسست عام 2006 كامتداد لنشاط الدكتور محمد تيمور والتي تتمتع بسابقة أعمال متميزة علي مدار حوالى 14 عاما ، تعد هي خامس اكبر شركة تداول في السوق المصري حيث تعدت حجم معاملاتها 250 مليار جنيه ، اضافة الى فريق العمل المتميز والمدرب الذي يعمل تحت إدارة عصام عبد الحفيظ العضو المنتدب للشركة وهو ما يأتي في مقدمة أسباب اختيار الشركة لاستكمال منظومة الأهلي كابيتال القابضة وخططها الاستراتيجية، كما يأتي كإضافة حيوية ومكملة لفريق عمل مجموعة شركة الأهلي كابيتال القابضة.



وأكد سعادة أن عملية الاستحواذ على فاروس لتداول الأوراق المالية يستتبعها إنهاء إجراءات الاستحواذ على فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية وفاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وصندوق فاروس الأول والتي ستستغرق مدة زمنية تصل الي شهر وذلك بهدف تدعيم قنوات تقديم خدمات مالية أخرى من خلال مجموعة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة، مع اجراء اعادة هيكلة كاملة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة لتعظيم دورها في نشاط الخدمات الاستثمارية.



وأضاف أن فريق عمل شركة فاروس لتداول الأوراق المالية سيستمر في تقديم خدمات الشركة المتميزة لقاعدة عملائها بمختلف فئاتها، مع وضع خطط مدروسة لزيادة هؤلاء العملاء من خلال الاستفادة من شبكة عملاء وشركاء كل من البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة.



وأشار أحمد السعيد إلى أن الاستثمار في الخدمات المالية غير المصرفية يعد أحد أهم الركائز التي تحرص عليها مجموعة الاستثمارات بالبنك الاهلي المصري والتي تتضح بامتلاك البنك عدة شركات متنوعة النشاط مثل الأهلي للتأجير التمويلي والأهلي للتمويل العقاري والأهلي للصرافة وكذا المساهمة في عدد من شركات المدفوعات الإلكترونية مثل شركة بنوك مصر وشركة فورى وشركة أي فاينانس وكذلك صناديق الاستثمار الخاصة بالتكنولوجيا المالية والتي تأتي تماشيا مع خطط الدولة للتوسع في هذه الأنظمة بما يحقق اعلى درجات كفاءة حركة المدفوعات.



