لتيسير حركة المرور .. خطة لإعادة فتح الطرق المغلقة بالعريش

قال العميد ماجد أحمد محمد رئيس مدينة العريش، انه تم الانتهاء من حملة النظافة ورفع المخلفات من شارع الفاتح، الطريق الدولي، ومن منطقة الصالة المغطاة ، شارع النخيل ، حتى رئاسة حى ابو صقل، كما تم رفع مخلفات المباني والصرف الصحى وخطوط المياه بحي المساعيد.



وأضاف أنه تم فتح بعض الشوارع وردم بعض البرك خلف سنترال المساعيد بحى الشوربجى وجار استكمال الأعمال خلال فصل الشتاء لردم البرك والمناطق التي تتجمع فيها المياه .



كما شملت أعمال فتح الطرق فتح طريق منطقة العبور من الجانبين اعتبارا من منطقة ملك المسامير حتى مدخل حى العبور وسير حركة المرور بشكلها الطبيعى، وقيام معدات مجلس المدينة برفع التراكمات وتنظيف الشارع.



وأشار اللواء ماجد محمد أحمد، إلى أنه تم رفع أكوام الردش في الشارع الرئيسي وسط العاصمة، من كمين الخلفاء حتى قبل مسجد المالح أمام ورشة أبو حنفى وذلك لتيسير حركة المرور كما تم فتح شارع آخر كبديل لمرور السيارات.



وبالنسبة للطريق من قسم ثان إلى الخلفاء تم فتح شارع بجوار محطة تحلية المياه بعد مسجد شراب وشملت أعمال الكهرباء، الانتهاء من تركيب إنارة وإضاءة المجسم التجميلي لميدان القاهرة وسط مدينة العريش.



كما تم تركيب كشافات إنارة الشارع العام والشوارع المطلوب إنارتها بحى ضاحية السلام ،وتم إعادة إصلاح عدد من كشافات الإنارة بالمنطقة وإنارة المنطقة بعد إهمالها ٤ سنوات بسبب الظروف الأمنية التى شهدتها مدينة العريش.