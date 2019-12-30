خادمة تسرق 29 ألف درهم من منزل عائلة في دبي.. وهكذا كان عقابها

أفاد تقرير نشره موقع صحيفة "البيان" الإماراتية بأن محكمة الجنايات في "دبي" بالإمارات عاقبت أمس، الأحد، خادمة أفريقية، أدينت بجريمة سرقة مبلغ يُقدر بـ29 ألف درهم من منزل أسرة عربية رغم أنه لم يمض على عملها بالمنزل سوى ساعات، بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر قرار بإبعادها عن الدولة وإلزامها برد المبلغ المذكور.



وسلط التقرير الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المجني عليها كانت قد استعانت بصديقة لها من أجل إحضار خادمة للعمل في منزلها، على أن تقوم بتجربتها قبل اعتمادها ونقل إقامتها على كفالتها.



وحضرت الخادمة بالفعل إلى المنزل في نهاية شهر أغسطس الماضي، وشرعت في العمل، لكن في ظهر اليوم التالي كانت في انتظار المجني عليها مفاجأة صادمة، فبعد أن طلبت من الخادمة ترتيب خزانة ملابس زوجها، وغادرت هي المنزل من أجل شراء بعض الأغراض، اكتشفت لدى عودتها إلى المنزل عصرًا أن الخادمة قد اختفت، وكذلك اختفى المبلغ المذكور، بحسب ما ورد في التقرير.



وقامت المجني عليها بإبلاغ الشرطة على الفور، وتم إلقاء القبض على السارقة في إمارة مجاورة، وأحيلت إلى الجهات القضائية.