الدوري المصري | أحمد حمدي يقود هجوم الجونة أمام الإنتاج الحربي

أعلن بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي:





حراسة المرمى: محمود الغرباوي.





خط الدفاع: جوناثان أنجويم ولؤي وائل، ومحمد نجيب ومحمود الجزار.





خط الوسط: عمرو بركات وأكرم توفيق، ومحمد محسن «ليلة»، والتر بواليا وعمرو عبد الفتاح "عموري".





خط الهجوم: أحمد حمدي.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :



