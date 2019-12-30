وزيرة الصحة تتفقد سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي





وأضاف أن الوزيرة وجهت باعتماد هذا المستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتعليم الطبي المهني، كما ناقشت وزيرة الصحة والسكان خطة المحافظة لتوفير القوى البشرية من الأطباء والفريق الطبي.



وأضاف مجاهد أن الاجتماع تطرق إلى استعراض خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الطبية بما تشمله من أعمال إنشائية ورفع كفاءة وتطوير لعدد من المنشآت الطبية، بالإضافة إلى التأكد من توزيع كافة الخدمات الطبية على المستشفيات بعد تعديل البرامج الوظيفية لها، وتحديد مسارات الإحالة بين الوحدات والمستشفيات وفقًا للمنظومة الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مارس المقبل.



يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة الطبية الذي وصل إليه المستشفى، خاصةً بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد للتأمين الصحي الشامل الجديد.وفي ذات السياق عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللواء محمد إسماعيل رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ومدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصحة.وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول الوقوف على كافة احتياجات المستشفى من القوى البشرية اللازمة، باعتباره مستشفى نموذجيًا، وستصبح المستشفى الرئيسي بالمحافظة والذي يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث، حيث سيتم الإحالة إليه من مستشفيات المستوى الثاني ومن مراكز الرعاية الأولية، وما يتطلب ذلك من توفير فريق طبي بأعلى مستوى من المهارات الإكلينيكية في كافة التخصصات الطبية.