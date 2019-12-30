الدوري المصري | شوط أول سلبي بين الإنتاج الحربي والجونة

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الإنتاج الحربي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي.



تقام المباراة ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



وشهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين حيث بدأ لاعبو الإنتاج الحربي بفرض الهجمات من أجل إحراز أول الأهداف، ولكن استطاع لاعبو الجونة الحفاظ على شباكهم وتسديد بعض الكرات على مرمى الإنتاج الحربي.



ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط من أجل ارتفاع مكانتهم في جدول ترتيب الدوري الممتاز.



ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد "16 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد "11" نقطة.



وجاء تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الجونة كالتالي:



حراسة المرمى: عامر عامر.



خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا.



خط الوسط: محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا.



خط الهجوم: أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة.



بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي :-



حراسة المرمى: محمود الغرباوي.



خط الدفاع: جوناثان أنجويم ولؤي وائل، ومحمد نجيب ومحمود الجزار.



خط الوسط: عمرو بركات وأكرم توفيق، ومحمد محسن «ليلة»، والتر بواليا وعمرو عبد الفتاح "عموري".



خط الهجوم: أحمد حمدي.

