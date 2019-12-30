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رياضة

تير شتيجن يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن نادي برشلونة الاثنين عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، دون تحديد فترة غيابه.

وأوضح النادي أن تير شتيجن يخضع حاليا للعلاج وأن عودته ستعتمد على سرعة تعافيه من مشكلات الركبة اليمنى، التي تعرض لها في آخر مباراة بالليجا، أمام ديبورتيفو ألافيس (4-1).

بينما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.

وينتظر أن يخوض البرسا مباراته الأولى في العام الجديد 2020 السبت المقبل في دربي كتالونيا بملعب غريمه اسبانيول، الذي لا يمر بأفضل أوقاته ويحل أخيرا برصيد عشر نقاط، ولكنه قام مؤخرا بتغيير مدربه وتعاقد مع أبيلاردو فيردانديز لتحسين النتائج وكانت تقارير كتالونية قد أكدت أن البرسا يسعى لتجديد عقد الحارس البالغ من العمر 27 عاما لثلاثة أعوام أخرى لينتهي في صيف 2025 وذلك في مسعاه للاحتفاظ به لأطول فترة.

وحال تمديد العقد سيصبح تير شتيجن هو اللاعب صاحب أطول فترة عقد بين زملائه في البلاوجرانا، علما بأنه انضم للفريق في 2014 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.
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