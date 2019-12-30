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رياضة

الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:31 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركة دي ميديا الإعلامية بإنشاء قناة الزمالك؛ لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية وعمل استديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبة الجهات المعنية وردت بالموافقة.
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