يسرا اللوزى بدون مكياج بعد يوم طويل من التصوير .. صورة

نشرت الفنانة يسرا اللوزى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.



وظهرت يسرا اللوزى بالصورة بدون اى نوع من المكياج او فلاتر التصوير باطلالة طبيعية جميلة تبرز ملامح وجهها.



و علقت يسرا على الصورة قائلة : صورة بدون مكياج او اى فلتر تصوير يعد يوما شاق وطويل من التصوير.



وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.



كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.