AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يسرا اللوزى بدون مكياج بعد يوم طويل من التصوير .. صورة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:10 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
Advertisements
كريم ناصر
نشرت الفنانة يسرا اللوزى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهرت يسرا اللوزى بالصورة بدون اى نوع من المكياج او فلاتر التصوير باطلالة طبيعية جميلة تبرز ملامح وجهها.

و علقت يسرا على الصورة قائلة : صورة بدون مكياج او اى فلتر تصوير يعد يوما شاق وطويل من التصوير.

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.

كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صورة جديدة.. أحمد السقا يروج لـ فيلمه الجديد العنكبوت

شاهد.. زوجة أحمد السقا بصحبة تامر حبيب ونجلها ياسين

أحمد السقا يتابع مراحل تصوير فيلم "العنكبوت" .. صور

أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة من فيلم الجزيرة

أحمد السقا وظافر العابدين في كواليس العنكبوت

تصبح على العنكبوت ... أحمد السقا يشوق جمهوره لـ فيلمه الجديد .. شاهد

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ الخطيب يعترف فيه بوجود السحر في الملاعب

محمد سامي ومي عمر يخطفان الأضواء في أحدث ظهور لهما | شاهد

مقتدى الصدر يعلن الحرب على أمريكا: سنطردكم من العراق بالقانون أو بـ تصرف آخر

عمار حمدي أكبر الخاسرين | سعد سمير يغير حسابات فايلر فى قائمة الأهلى الافريقية

اللي بيقلع بيتشهر.. تعليقات صادمة لـ لينا أحمد الفيشاوي على صورتها العارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور