وزير التعليم العالي يشارك باحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثاني عشر

شارك د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في احتفالية عيد العلم الثاني عشر، والتي أقامتها جامعة الفيوم ظهر اليوم الاثنين؛ لتكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والأبحاث العلمية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير لجامعة الفيوم، وبحضور د. نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ود. أحمد جابر شديد رئيس الجامعة.





أكد الوزير في كلمته على سعادته بمشاركة الجامعة في احتفاليتها بعيد العلم الثاني عشر وافتتاح مستشفى الأطفال التخصصي، وكذلك إطلاق مبادرة "هانجملها بالجامعة".





وقدم الوزير التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري لتوليه منصب محافظ الفيوم، مشيدًا بالنهضة والتنمية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة .





وأشار الوزير إلى أن عيد العلم هو يوم الوفاء بتكريم العلماء، انطلاقًا من دورهم في التنمية وبناء الإنسان المصري.





وأكدت د. نبيلة مكرم اهتمامها بالمشاركة في عيد العلم الثاني عشر وتكريم العلماء بجامعة الفيوم، مشيدة بالجهود المبذولة لتطوير محافظة الفيوم، وذلك من خلال زيارتها لعدة قرى بالمحافظة لمشاهدة أعمال التطوير والتنمية ومشاركة الشباب في النهوض بمصر .





ورحب د. أحمد شديد في كلمته بالسادة الحضور مؤكدًا أهمية الاحتفال بعيد العلم الثاني عشر بجامعة الفيوم، والحرص على تطوير الجامعة وتجميلها، مشيرًا في ذات السياق إلى امتداد فعاليات عيد العلم حتى غدًا لاستكمال التكريم.





وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بدعوته لحضور فعاليات احتفالية عيد العلم، مؤكدًا النهضة التي تشهدها مصر في مجال التعليم العالي والاهتمام بالعلماء، مشيدًا بالتعاون بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وجامعة الفيوم، ودور ذلك في تطوير المحافظة وبناء الإنسان المصري.





وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم د. خالد عبد الغفار ود. نبيلة مكرم بإهدائهما درع الجامعة والمحافظة، وتم خلال الاحتفالية تكريم 946 عالمًا وباحثًا من الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وكذلك الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم فى التأليف العلمى والمتميزين فى الترقى للدرجات العلمية لوظيفتى أستاذ وأستاذ مساعد، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، وكذلك المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وتكريم المدير العام المتميز والموظف والعامل المثالى على مستوى الجامعة.





كما تم تكريم السادة الفائزين بجوائز جامعة الفيوم في النشر العلمي الدولي، وبلغ عددهم 453 فائزًا قاموا بنشر أبحاثهم في مجلات علمي.