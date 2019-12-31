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اقتصاد

المركزي: 159.5 مليار جنيه سندات وقروض طويلة الأجل في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
انخفضت جملة السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك إلي 159.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 162.524 مليار جنيه في أغسطس السابق له بفارق3.024 مليار جنيه، ومقارنة بـ 164.55 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق5.05 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إلتزامات البنوك في داخل مصر بلغت 206.743 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 215.7 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 229.2 مليار جنيه في يوليو السابق له.

بلغت قيمة المخصصات لـ 124.65 مليار جني مقابل 126.8 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 125.33 مليار جنيه في يوليو 2019.

وصلت أرصدة الشيكات مستحقة الدفع لـ 12.04 مليار جنيه مقابل 11.25 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 11.35 مليار جنيه في يوليو السابق.
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