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أخبار العالم

حسام زكى لـ صدى البلد: بند واحد على أجندة اجتماع مجلس الجامعة غدًا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:09 م
السفير حسام زكى
السفير حسام زكى
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نادر سمير
أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الذى يعقد غدًا فى مقر الجامعة بطلب من مصر، يأتى لمناقشة بند واحد فقط هو تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وقال حسام زكى فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاجتماع لن يبحث أى بند آخر خلال الاجتماع.

كانت مصر قد طلبت فى وقت سابق اليوم، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، لاتخاذ موقف عربى موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى، والتى تهدد استقرار ليبيا والمنطقة.

وبعد المشاورات تم الاتفاق على عقد الاجتماع صباح غد فى مقر الجامعة العربية.
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