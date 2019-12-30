جامعة الدول العربية تطالب برفع اليد عن ليبيا واحترام سيادتها.. فيديو

قال السفير السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بشأن الوضع الليبي، جاء بناء على طلب مصر، بتأييد عدد كبير من الدول في مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين.



وأضاف خلال برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي «سيد علي»، أن المندوبية الليبية لم ترد على طلب مصر بخصوص هذا الاجتماع العاجل، موضحا أن الاجتماع سوف يكون باكرا لمندوبي الدول في الجامعة العربية.



وأشار زكي إلى أن اجتماع المندوبين هو أحد مستويات اجتماعات جامعة الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لم تتخذ حتى الآن موقفا بسبب التهديدات والتدخلات التركية في ليبيا.



ونوه زكي إلى أن التطورات في ليبيا سريعة ونحن ملتزمون بالدعوة لرفع اليد عن ليبيا واحترام سيادتها ويترك الأمر لحوار ليبي خالص ليتم الاتفاق على كل الأمور التي عليها خلاف.



وتابع زكي أن الجامعة العربية تعترف بالحكومة في ليبيا كما أنها تعترف بمجلس النواب في ليبيا، مؤكدا أن الوضع في ليبيا منذ عدة سنوات ولابد بحث الأمر حتى لا يتطور الأمر أكثر من ذلك.