AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعادة تدوير.. طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس صديقة للبيئة.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:47 م
طلاب طب بنها ينفذون
طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نفذت أسرة "Go Green" بكلية طب بنها شجرة كريسماس صديقة للبيئة من زجاجات البلاستيك القديمة، في إطار الاستعداد لرأس السنة الميلادية الجديدة 2020 ضمن إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

وتفقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يرافقه الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ومؤسسة أسرة Go Green والمشرفة على هذا العمل الطلابي، قاعات الامتحانات بالكلية وساحة الكلية.

وأعطى عميد طب بنها توجيهاته بعمل تعديلات فى ساحة الكلية في إطار جعل الكلية بشكل أفضل وأكثر جمالًا لخدمة أبنائها الطلاب مع حلول العام الجديد 2020.

وتوجه عميد طب بنها بالشكر لأسرة "Go Green" والقائمين عليها على هذا العمل الطلابي الجميل والذي بذل فيه الطلاب جهد كبير لاستغلال وتدوير مخلفات البيئة بما يجعل كلية طب بنها بطلابها نموذجًا رائدًا ليس فقط في التفوق العلمي بل أيضًا في خدمة البيئة والاهتمام بها.
إعادة تدوير.. طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس صديقة للبيئة.. صور
إعادة تدوير.. طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس صديقة للبيئة.. صور
إعادة تدوير.. طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس صديقة للبيئة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تلقي طلبات أفكار الشباب للمشروعات الصغيرة في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية

إطلاق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة بشرم الشيخ

لأول مرة.. جامعة بنها ٢٢٢ عالميا والثالثة محليا فى تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة

إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

جامعة الإسكندرية تحصد المركز ٣٢٢ عالميا في التصنيف الأخضر للجامعات

بواقي ورق وزجاجات بلاستيك .. 3 فتيات يعالجن مشكلات البيئة بالمهملات الصلبة.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الخطيب يعترف بالسحر | سموحة يفوز على الأهلي بسبب خطأ.. موعد السوبر المصري

للمرة الثانية | ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل حول طلاقها

أبوها فاجأها | طالبة بجامعة الأزهر تعقد قرانها أثناء حفل التخرج.. فيديو

شاهد | زوجة وائل جسار وابنتها في الأهرامات

بيرقص | أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد نشر صور لابنته عارية

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان