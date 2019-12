إعادة تدوير.. طلاب طب بنها ينفذون شجرة كريسماس صديقة للبيئة.. صور

نفذت أسرة "Go Green" بكلية طب بنها شجرة كريسماس صديقة للبيئة من زجاجات البلاستيك القديمة، في إطار الاستعداد لرأس السنة الميلادية الجديدة 2020 ضمن إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.



وتفقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يرافقه الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ومؤسسة أسرة Go Green والمشرفة على هذا العمل الطلابي، قاعات الامتحانات بالكلية وساحة الكلية.



وأعطى عميد طب بنها توجيهاته بعمل تعديلات فى ساحة الكلية في إطار جعل الكلية بشكل أفضل وأكثر جمالًا لخدمة أبنائها الطلاب مع حلول العام الجديد 2020.



وتوجه عميد طب بنها بالشكر لأسرة "Go Green" والقائمين عليها على هذا العمل الطلابي الجميل والذي بذل فيه الطلاب جهد كبير لاستغلال وتدوير مخلفات البيئة بما يجعل كلية طب بنها بطلابها نموذجًا رائدًا ليس فقط في التفوق العلمي بل أيضًا في خدمة البيئة والاهتمام بها.