أمين عام الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه لا صحة لما تردد حول نقل 4 تماثيل من طريق الكباش بالأقصر إلى ميدان التحرير، مؤكدا أن ما سوف يتم نقله 4 كباش كانت فى معبد الكرنك، وكان يغطيها التراب.



وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لا خطورة من نقل التماثيل لميدان التحرير، مشيرا إلى أنه يتم نقل العديد من التماثيل بين المحافظات دون ضرر.



وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه خلال الفترة الحالية جار العمل على ترميم التماثيل التي ستنقل من معبد الكرنك لميدان التحرير وبمجرد ان يتم الإنتهاء سيتم نقلها.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن فكرة نقل تماثيل كباش معابد الكرنك ولدت منذ بضعة أشهر عندما تم الاستقرار على نقل تماثيل من الأقصر لمتحف الحضارة بالفسطاط



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الفكرة ستتم وستنفذ فى موكب ملكي يشهده العالم.

