محافظ الشرقية يزف بشرى سارة لأهالي مركز مشتول السوق.. فيديو

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يتابع عن كثب مشاكل المواطنين، مضيفا: "تم تغطية مركز مشتول السوق بمياه الشرب ويتم العمل في مشروعات الصرف الصحي المتوقفة لسنوات".



وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة شبكة الصرف الصحي في القرى كانت لا تتعدى الـ 14 % وفي شهر يونيو 2020 ستتخطى الـ 42 %".



وتابع ممدوح غراب: "أوعد الأهالي أنه بعد الانتهاء من إدخال الغاز للمنازل سيتم رصف الطرق كي يعود الطرق إلى سابق عهدها".



وأكمل ممدوح غراب: "لدينا أكثر من 3000 كيلو متر طرق تحتاج إلى رفع كفاءة ورصف ونعمل على رد الشيء إلى أصله والفواصل والقطع في الطرق نتيجة إدخال شبكة المياه والكهرباء والغاز"، مضيفا: "هناك مشاكل في الخدمات الصحية في مركز مشتول السوق ووقعت جزاءات على العاملين في مستشفى المركز".



ولفت ممدوح غراب: "هناك محاولات للتطوير داخل المحافظة ولن يتم حل مشاكل متراكمة لسنوات عدة في أيام قليلة"، مضيفا: "حجم المشروعات التنموية داخل محافظة الشرقية غير مسبوقة، ويتم إنشاء مشروعات للصرف الصحي والغاز بالشرقية بتكلفة 50 مليار جنيه".

