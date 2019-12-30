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لا علاقة لها بالواقع.. محافظ الشرقية: 80% من التقارير المعروضة عليا غير حقيقية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:48 م
ممدوح غراب محافظ
ممدوح غراب محافظ الشرقية
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هاني حسين
أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تواجد المسؤول بالقرب من المواطن للاستماع إلى مشاكله، مضيفا "كل التقارير التي تعرض عليّ غير حقيقية ولا علاقة لها بالواقع ومشاكل المواطنين".

وأضاف ممدوح غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "80% من التقارير غير حقيقية ولا علاقة لها بالواقع وأقوم برصد مشاكل المواطنين على الأرض بنفسي".

وتابع ممدوح غراب "نسبة شبكة الصرف الصحي في القرى كانت لا تتعدى الـ 14% وفي شهر يونيو 2020 ستتخطى الـ 42 %".

وقال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يتابع عن كثب مشاكل المواطنين، مضيفا "تمت تغطية مركز مشتول السوق بمياه الشرب ويتم العمل في مشروعات الصرف الصحي المتوقفة لسنوات".

وتابع ممدوح غراب "أوعد الأهالي أنه بعد الانتهاء من إدخال الغاز للمنازل سيتم رصف الطرق كي يعود الطرق إلى سابق عهدها".

وأكمل ممدوح غراب "لدينا أكثر من 3000 كيلو متر طرق تحتاج إلى رفع كفاءة ورصف ونعمل على رد الشيء إلى أصله والفواصل والقطع في الطرق نتيجة إدخال شبكة المياه والكهرباء والغاز"، مضيفا "هناك مشاكل في الخدمات الصحية في مركز مشتول السوق ووقعت جزاءات على العاملين في مستشفى المركز".
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