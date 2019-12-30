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تعرف على قيمة تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:55 م
الدكتور خالد العناني،
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير سيتم توسعتها لتكون أفضل مما عليه الآن.

وأضاف الدكتور خالد العناني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصرى الكبير تم تحديدها منذ شهرين.

وتابع وزير السياحة والآثار، أن قيمة تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير للأجانب ستكون 400 جنيه والطالب الأجنبي 200 جنيه والمصريين 60 جنيها.

وأوضح الدكتور خالد العناني، أن لم يتغير أى شيء من المتحف المصري الموجود بالتحرير وكل ما فيه لم يتغير منه شيء على الإطلاق.

وأشار إلى أن المتحف المصرى الكبير سيعرض 5000 قطعة أثرية منها 2000 قطعة أثرية لم يتم عرضها من قبل.
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